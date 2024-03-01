Олаф Шольц отказался посылать Киеву более мощные ракеты.

Правительство Великобритании частным образом призвало Германию передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали понять Германии, что Украине крайне необходимы ракеты Taurus. В частности, Британия предлагала решение для преодоления сопротивления Берлина по их отправке, включая соглашение об обмене, которое предусматривает, что Великобритания предоставит Киеву больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия затем пополнит запасы Великобритании ракетами дальнего радиуса действия на замену.

Один из чиновников, который говорил на условиях анонимности, заметил, что "Германия должна прекратить искать оправдания".

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"Комментарии Шольца являются неправильными, безответственными и пощечиной союзникам. Шольц должен дать Taurus и прекратить сдерживать безопасность Европы", - заявила Алисия Кернс, председатель комитета иностранных дел Великобритании.

Taurus для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, немецкие депутаты неоднократно призывали Шольца передать украинской армии Taurus. Европейский парламент также призвал предоставить Украине все необходимое для победы в войне, которую начала Россия.

Несколько ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз отказался передавать Украине ракеты, сказав, что "немецкие солдаты не могут идти вслед за своими британскими и французскими коллегами в способах управления целями и их сопровождения". Некоторые британские законодатели восприняли эти замечания как публичный комментарий Шольца по засекреченной деятельности британских солдат в Украине, что повлекло критику немецкого канцлера.

Впоследствии Шольц заявил, что не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку с помощью них можно осуществлять удары по Москве.

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