Раньше апреля этих ракет можно не ожидать.

У Украины после распада коалиции в Германии и избрания нового канцлера есть все шансы получить дальнобойные ракеты Taurus, однако ждать придется долго. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал Андрей Мельник, который ранее занимал должность посла Украины в Германии, а сейчас является послом Украины в Бразилии.

Он считает, что "Таурусы" у Украины будут, поскольку вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц говорил об этом неоднократно.

"Я не могу представить при любых раскладах этой коалиции, даже если социал-демократы станут в ней "младшим партнером", что они это заблокируют. Но опять же, это вопрос времени", - отметил он.

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Как пояснил Мельник, выборы в Германии состоятся 23 февраля, а коалиционные переговоры продолжаются не менее двух месяцев, а может и дольше. Это означает, что нынешнее правительство во главе с канцлером Олафом Шольцом будет исполнять свои обязанности до момента заключения нового коалиционного соглашения и голосования в парламенте, а это произойдет не раньше конца апреля в оптимистическом сценарии, отметил он.

"То есть это означает, что в предстоящие почти полгода, скорее всего, ничего не будет происходить... До конца в лучшем случае апреля мы увидим, даст Бог, эти "Таурусы", и это для нас будет огромным облегчением", - сказал Мельник.

Ракеты Taurus для Украины

Как писал УНИАН, во время саммита G20 в Бразилии Шольц заявил, что не изменил своей позиции относительно передачи Украине немецких ракет Taurus. Он добавил, что Берлин сделал исключение и позволил применить немецкое оружие по границе РФ для обороны Харькова, однако это решение не меняет его основных принципов.

В то же время лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц заявил, что Германия делает недостаточно для помощи Украине. Он предложил поставить Москве ультиматум: если Россия за сутки не прекратит обстреливать гражданское население, то Германия отменит пределы дальности оружия, которое уже передала. Если этого будет недостаточно, через неделю Украина получит Taurus.

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