По словам Роберты Метсолы, это необходимо из-за усиления ударов России по Украине.

Председатель Европарламента Роберта Метсола выступает за скорейшую передачу Украине немецких ракет Taurus. Об этом она заявила в интервью изданию группы Funke.

По ее словам, поставки этих дальнобойных крылатых ракет необходимы из-за усиления ударов России по Украине.

В частности, Метсола утвердительно ответила на вопрос, выступают ли страны Евросоюза так же, как и США, за разрешение использовать дальнобойные ракеты по целям в России, и должна ли Германия поставлять Украине ракеты Taurus.

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"Да, такова и позиция Европарламента. Это требование находит широкую поддержку. Посмотрим, приведет ли это к соответствующему изменению курса после выборов в Бундестаг", - сказала Метсола.

Она отметила, что, возможно, такое изменение курса произойдет и раньше, поскольку "в берлинской коалиции существуют разные позиции по поставкам Taurus".

Предоставление ракет Taurus Украине - последние новости

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему не дает Украине ракеты Taurus. По его словам, развертывание этого оружия заставило бы немецкую сторону брать на себя ответственность за нацеливание ракет, а он этого не поддержит.

Ранее УНИАН сообщал, что Германия не будет передавать украинским военным ракеты, поскольку применение этого оружия потребует прямого привлечения немецких военнослужащих. Кроме того, Шольц боится, что Киев решит нанести удары по Москве и втянуть Германию в войну с Россией.

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