Дискуссии о возможных поставках крылатых ракет все еще продолжаются.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба снова подчеркнул, что Украина нуждается в крылатых ракетах Taurus для защиты от России. В то же время опасения по эскалации он назвал безосновательными.

В интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) министр отметил, что на фоне спора в Германии Украина снова обратилась к федеральному правительству с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus.

"Окончательное решение - за Германией. Но я хочу, чтобы все знали, что это оружие нам нужно. Я думаю, что с момента первой поставки танков Leopard этот страх (что поставка втянет Германию в войну с РФ, - УНИАН) был развеян. С тех пор аргумент об эскалации не обсуждается", – подчеркнул Кулеба.

Видео дня

По словам главы МИД, дискуссии о возможных поставках крылатых ракет Taurus между украинским правительством и федеральным правительством все еще продолжаются. Министр приветствовал резолюцию Бундестага, который призвал правительство канцлера Олафа Шольца голосами коалиции предоставить Украине дополнительные "системы вооружений большой дальности". Хотя правительство Шольца ранее блокировало подобные поставки, украинский министр воздержался от критики немецких властей.

"Да, у нас продолжается ситуация с Taurus. Но в то же время Германия - номер один после США, когда речь идет о поставках оружия. Трудно жаловаться, когда Германия предоставляет нам столько оружия, нужного для спасения жизней и освобождения наших оккупированных территорий", – сказал Кулеба.

Возможность передачи Taurus Украине - детали

Как сообщал УНИАН в январе, политики из правящей коалиции Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца по поставкам Украине ракет Taurus.

20 февраля стало известно, что Германия, вероятно, готовится к передаче Украине ракет Taurus. Правящая коалиция якобы подготовила секретное предложение о поставках Киеву большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения.

Bild писал, что только 35% жителей Германии выступают за передачу Taurus Киеву, тогда как 49% немцев - против соответствующих поставок.

Вас также могут заинтересовать новости: