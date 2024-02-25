Опрос также показал, что 56% немцев выступают за переговоры между Россией и Украиной.

Украина по-прежнему рассчитывает на дальнобойные ракеты Taurus. Однако только 35% жителей Германии выступают за их передачу Киеву, тогда как 49% немцев - против соответствующих поставок, пишет Bild со ссылкой на результаты соцопроса иститута INSA.

Также опрос свидетельствует о том, что 61% граждан Германии боится, что война в Украине может распространиться на страны НАТО, 31% - такой угрозы не видит.

Кроме того, опрос показал, что 56% немцев придерживаются мнения, что Германии следует "усерднее работать над переговорным решением между Россией и Украиной", 29% - против.

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Еще отмечается, что только 18% опрошенных выступают за вступление Украины и в НАТО, и в ЕС, 15% - за вступление хотя бы в ЕС и 14% - за вступление в НАТО, а 41% опрошенных - против обоих вариантов присоединения.

Почти половина опрошенных немцев (49%) считают, что украинские беженцы получают слишком много поддержки, только 5% - выступили за увеличение помощи, 35% - считают поддержку адекватной.

Ракеты Taurus для Украины - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что Германия, вероятно, готовится к передаче Украине ракет Taurus.

Отмечалось, что правящая коалиция подготовила секретное предложение о поставках Киеву большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения. Крылатые ракеты Taurus в этом проекте напрямую не упоминаются, однако в нем говорится о "поставках дополнительных систем оружия дальнего действия и боеприпасов, необходимых для того, чтобы Украина могла осуществлять целевые атаки на стратегически важные цели далеко в тылу российского агрессора".

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