Эксперт прогнозирует, что может начаться процесс по расконсервации танков Leopard 2 А4 или 2 А5.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что после передачи Украине первых танков Leopard западные страны могут начать расконсервировать другие модификации этих танков, чтобы продолжить их передачу Вооруженным силам Украины.

"Есть ли ресурсы для передачи Украине еще сотен дополнительных Leopard, не только первой сотни, а еще больше? Относительно Leopard – да, есть. Германия в первой партии передает не Leopard 2 А4, которые могут быть на хранении, а передается строевая машина с модернизацией 2 А6, которая состоит на вооружении Бундесвера", – рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт объяснил, что это означает, что передача танков будет происходить с минимальной задержкой.

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"В то же время может быть процесс по расконсервации машин Leopard 2 А4 или 2 А5, которые на хранении. Это занимает время и это также значительный ресурс для передачи этих машин. В Финляндии примерно 100 Leopard 2 А4 на хранении. В других странах они тоже в значительных показателях – десятки единиц. Набирать танки и расконсервировать их постепенно возможно", – подытожил военный эксперт.

Танки Leopard для Украины

Глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев заявил, что по всей Европе имеется более тысячи танков Leopard. 10-15% от своих запасов без потерь для собственной обороноспособности каждая страна сможет передать Украине.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия может предоставить Украине первые боевые танки Leopard примерно через три месяца. При этом он подчеркнул, что Бундесвер "очень быстро" начнет обучение украинских солдат работе на танке и уточнение маршрутов поставок.

В то же время в Словакии отметили, что вопрос о передаче Украине танков Leopard пока не обсуждается. Однако страна может передать нам советские Т-72, если союзники предложат замену.

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