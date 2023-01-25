Вопрос поставки Leopard 2 даже не обсуждается.

Словакия может передать Украине советские Т-72, если союзники предложат замену. Впрочем, вопрос предоставления Украине танков Leopard 2 пока не обсуждается

Как сообщил на брифинге в "Медиацентре Украина – Одесса" министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Летом 2022 года мы согласились с Германией, что сможем передать Украине 30 БМП в обмен на 15 Leopard. В декабре 2022 года мы получили только один танк. Ожидаем, что в марте получим еще два танка, и будем получать их каждый месяц, пока не получим все. Но о передаче Leopard от Словакии Украине переговоры не ведутся", – сказал Надь.

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В то же время министр отметил, что Словакия имеет на вооружении 30 советских танков T-72. "Мы готовы их передать Украине хоть завтра, (если - УНИАН) мы получим необходимую поддержку от западных стран", – отметил Надь.

Танки Leopard для Украины: что известно

Вечером, 24 января, канцлер Германии Олаф Шольц после многомесячных дискуссий с союзниками утвердил поставку Украине танков Leopard. Также Берлин разрешил реэкспорт отечественной тяжелой брони и другим европейским странам.

По словам министра обороны ФРГ, отправка первой партии Leopard в Украину ожидается не менее чем за три месяца.

Известно, что 12 стран-участниц "Рамштайна" согласились передать ВСУ около 100 Leopard.

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