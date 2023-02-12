Решение по танкам для Украины финские власти до сих пор не приняли.

Финляндия до сих пор не приняла решение о передаче Украине своих танков Leopard 2, несмотря на получение "зеленого света" от Германии. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью журналистам, пишет издание Yle.

По словам Марин, стратегическая ситуация для Финляндии "немного отличается" от других стран из-за наличия общей границы с Россией.

"Мы не сообщаем общественности о таких вещах заранее, но когда решение уже принято, мы сообщаем им то, что они должны знать", – заявила она.

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Премьер напомнила, что ранее Финляндия не раскрывала подробности о том, какое оружие она передавала Украине. Это делалось именно из-за наличия российского фактора.

"Финляндия предоставила Украине много материалов, и мы готовы продолжать это делать, – подчеркнула Марин.

Следует отметить, что несколько дней назад издание The Wall Street Journal сообщало, что Финляндия, вероятнее всего, передаст Украине определенное количество собственных Leopard 2 только после своего вступления в НАТО. При этом само вступление Финляндии в НАТО тоже под вопросом из-за позиции Турции.

Возможные поставки финских "Леопардов" в Украину

О готовности передать Украине некоторое количество своих танков Leopard 2 Финляндия впервые заявила 7 января. Единственным озвученным условием было – другие страны должны первыми одобрить передачу танков.

20 января Финляндия одобрила очередной пакет военной помощи Украине, но танки в него не вошли.

Между тем вопрос вступления Финляндии в НАТО, который теперь озвучивается как условие для поставки танков, повис в воздухе. Турция отказывается дать свое одобрение, а без одобрения всех действующих участников вступление новых членов в Альянс невозможно.

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