Уже есть первый результат работы "французского лобби", отметил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

Во Франции намерены увеличить почти вдвое поставки легких танков AMX-10RC в Украину.

Об этом глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев сообщил в социальной сети Facebook. Чернев встретился французскими сенаторами из оборонного комитета, которые будут лоббировать в Сенате Франции вопрос поставки оружия Украине.

Нардеп отметил, что французские сенаторы обратятся к министру обороны Франции Себастьяну Лекорню для ускорения поставок Украине танков, самолетов, дальнобойных ракет и снарядов.

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"Первый результат работы "французского лобби" уже есть. Мой друг, сенатор Филипп Фолио, уже смог добиться от министра обороны Франции обещания увеличить поставки легких танков AMX-10RC почти вдвое от запланированного. И это только начало", - заявил Чернев.

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Как сообщал УНИАН, 4 января президент Владимир Зеленский сообщил, что Франция передает Украине легкие танки AMX-10RC и бронетранспортеры Bastion.

24 февраля Польша передала украинскому государству первые четыре танка Leopard 2 A4. Позже - в начале февраля, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в конце этого месяца в нашу страну могут прибыть более 20 боевых танков Leopard 2 - 18 немецких и три португальских.

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