Десятки Leopard приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны, напомнил министр Резников.

После того, как немецкий концерн Rheinmetall пообещал передать еще 14 танков Leopard 2A4, в Минобороны Украины анонсировали положительные новости относительно этого оружия.

Министр обороны Алексей Резников опубликовал в соцсетях яркое видео, посвященное немецким танкам. Ролик заканчивается словами "готовы к удару, спасибо нашим друзьям".

"Леопард – гордое и сильное животное. Он любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки Leopard приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет!", – говорится в подписи к ролику, опубликованному в Twitter.

Украинский министр также поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса.

Танки Леопард в Украине - что сообщалось

После месяцев колебаний в январе текущего года правительство Германиии согласовалj передачу Украине 14 единиц немецких основных боевых танков третьего поколения Leopard 2.

Также был разрешен реэкспорт этих немецких танков в Украину. С тех пор ряд стран, включая Канаду, Германию, Польшу, передали Украине эти танки.

В начале июня журналист Юлиан Репке заявил, что Украина якобы потеряла два танка Leopard 2. Немецкое правительство тогда проинформировало, что не имеет информации об этих потерях.

19 июня министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что один так Leopard был поврежден, но не уничтожен.

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