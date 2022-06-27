Подробности пакета военной помощи будут оглашены уже после его одобрения.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон готовит предоставление Украине систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом Салливан заявил на полях саммита "Большой семерки" в Германии, передает Европейская правда.

"Могу подтвердить, что мы действительно готовимся утвердить пакет (помощи), в который входят современные средства противовоздушной обороны", – сказал он.

Чиновник добавил, что подробности пакета военной помощи будут объявлены уже после его одобрения, которое должно состояться уже на этой неделе.

"На этой неделе, как сказал президент (США Джо Байден) своим коллегам по "Большой семерке" и Владимиру Зеленскому, мы намерены утвердить пакет, в который включены современные средства противовоздушной обороны средней и большой дальности для украинцев, а также другие крайне необходимые средства, в том числе артиллерийские снаряды и системы контрбатарейной борьбы", – добавил Салливан.

Он также подчеркнул, что США пытаются "подстроить свою военную помощь к конкретным и немедленным потребностям украинцев на поле боя в настоящее время".

Как сообщал УНИАН, 23 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия не сможет сорвать цепочка поставок оружия Украине, даже если отследит и атакует отдельные партии.

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