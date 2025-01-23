Сейчас об этой бомбе мало что известно, но ее должны сделать уже в следующем году.

Американские военные работают над созданием для ВСУ ракето-бомбы с ожидаемой дальностью поражения в 463 километра. Об этом сообщает Defense Express.

Сейчас об этой ракете известно очень мало. Сообщается, что ее хотят оснастить головкой самонаведения Quicksink, чтобы ракета могла топить корабли.

Базовые условия контракта, которые есть в открытом доступе, предусматривают, что изделие должно быть готово к 2026 году, а объемы производства составят 1000 единиц в год. Кроме самих США к разработке изделия привлечены Украина, Дания и Нидерланды.

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По данным издания The War Zone, на данный момент проект уже вышел на тот этап, когда встал вопрос о выборе системы наведения для боеприпаса. В частности это может быть система, которая не зависит от GPS-навигации. Именно поэтому и упоминается головка самонаведения Quicksink, которая сочетает радиолокационную и инфракрасную технологии. Ранее система Quicksink уже хорошо себя показала на бомбах GBU-31/B JDAM, как неуязвимая к воздействию средств РЭБ.

Однако проблемой является крайне высокая цена. Система Quicksink стоит 200 тысяч долларов за единицу, но американцы надеются снизить её хотя бы до 50 тысяч долларов за единицу.

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Как писал УНИАН, украинские специалисты создали дрон на оптоволоконном управлении, который способен лететь на расстояние около 41 км. Есть надежда, что такие БПЛА будут изготавливать в количестве 1000 единиц в месяц.

Также мы рассказывали, что России не хватает самолетов для ведения войны в Украине. Российский парк авиатехники сокращается не только из-за прямых боевых потерь, но и вследствие физического износа техники в результате активной эксплуатации.

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