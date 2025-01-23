По словам бывшего спецназовца США, прибытие истребителей F-16 в Украину еще больше усугубляет проблемы РФ.

Российская авиация несет значительные потери в войне против Украины, несмотря на заявления американских чиновников о минимальном влиянии боевых действий на военно-воздушные силы РФ. Об этом пишет Стив Балестриери, который служил унтерофицером и сержантом Сил специальных операций армии США для издания 19FortyFive.

"Хотя Россия изначально была нацелена на быструю победу, длительный конфликт привел к значительным потерям авиации, в том числе современных истребителей Су-30, Су-34 и Су-35. Атаки Украины на российские аэродромы в сочетании со старением российского флота и ограниченными производственными возможностями создают неустойчивую ситуацию для российских ВВС", - подчеркнул эксперт.

По словам Балестриери, прибытие F-16 в Украину еще больше усугубляет проблемы РФ, указывая на то, что агрессор проигрывает битву на истощение в воздухе.

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В то же время американские официальные лица не согласны с тем, что российские военно-воздушные силы находятся в плохом состоянии. В частности глава Европейского командования США и верховный главнокомандующий НАТО Кристофер Каволи заявил, что Россия потеряла лишь 10% своей авиации.

"Мы не видим значительных потерь в воздушном пространстве, особенно в авиации дальнего радиуса действия и стратегической авиации. Стратегические силы России, авиация дальнего действия, кибернетические возможности, космические возможности и возможности в электромагнитном спектре не потеряли никакого потенциала. Военно-воздушные силы потеряли некоторые самолеты, но лишь около 10 процентов своего флота", - подчеркнул Каволи во время апрельских показаний в Палате представителей Конгресса США.

По данным украинского Генштаба, ВСУ сбили 347 самолетов и 325 вертолетов армии РФ с февраля 2022 года. Такие заявления не были проверены независимыми экспертами. Однако в марте 2024 года американский аналитический центр Rand опубликовал материал, в котором говорилось, что в начале вторжения в 2022 году российские ВВС составляли менее 75% от их количества.

"Чуть больше половины российских самолетов, используемых в Украине, старше 30 лет, и у них осталось мало часов налета. В отличие от битвы за живую силу, россияне проигрывают эту битву на истощение", - считает эксперт издания 19FortyFive.

Балестриери отметил, из-за того, что украинским военным не хватает зенитно-артиллерийского вооружения, они атакуют российские аэродромы, чтобы уменьшать возможность России наносить по Украине воздушные удары.

"Киев, похоже, придерживается четкой стратегии, чтобы заставить ВКС (Воздушно-космические силы РФ - УНИАН) или освободить свои базы в пределах нескольких сотен миль от границ Украины, или выделить непомерное количество систем противовоздушной обороны для их защиты", - написал эксперт по военно-воздушным силам Джастин Бронк в статье для Королевского института объединенных вооруженных сил, британского аналитического центра.

Эксперт считает, если украинские дроны могут наносить удары вглубь территории РФ, то многие российские аэродромы становятся уязвимыми для украинских атак.

"Это еще один небольшой, но эффективный метод истощения российских ВКС, способствующий дальнейшему истощению их воздушного флота быстрее, чем они могут производить новые самолеты. Прибытие истребителей F-16 из США усилило обороноспособность Украины. Российские военные блогеры сетовали на сбитый в октябре СУ-34 "Фулбек", который столкнулся с F-16. Это также способ разжечь настроения против США. Но суть в том, что российские ВКС не могут позволить себе долго нести такие потери; они не смогут заменить самолеты, которые уже потеряли", - подытожил Балестриери.

Разработки оружия в РФ - последние новости

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