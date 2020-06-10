США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики

В Америке планируют создать новый ледокольный флот до 2029 года.

США начнут разработку программы по созданию нового ледокольного флота, который обеспечит постоянное присутствие страны в Арктике и Антарктиде.

Соответствующее распоряжение президента Дональда Трампа опубликовали на сайте Белого дома, пишет ТСН.

"Чтобы помочь защитить наши национальные интересы в арктических и антарктических регионах, а также обеспечить присутствие рядом с нашими союзниками и партнерами, США необходим готовый и работоспособный ледокольный флот, который был бы проверенным и готовым к 2029", - говорится в меморандуме.

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Глава страны поручил исследовать преимущества и риски использования ледокольного флота из "минимум трех ледоколов тяжелого класса PSC", а также отчитаться о расходах, связанных с их содержанием.

В Соединенных Штатах рассмотрят возможность организовать минимум две базы на территории страны, и еще две - за ее пределами. Кроме того, Трамп приказал подчиненным изучить перспективы использования ледоколов среднего класса для добычи ресурсов и прокладки подводных кабелей.

Сейчас в полярном флоте США есть два судна - тяжелый ледокол Polar Star, который функционирует с 1976 года, а также ледокол Healy, введен в эксплуатацию 20 лет назад.

В то же время президент видит вариант аренды ледоколов у партнеров в период с 2022 до 2029 года, пока в стране не построят собственный ледокольный флот.

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