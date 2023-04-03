Украина продолжает упорно бороться за Бахмут, и битва за этот город еще не закончена.

Соединенные Штаты Америки на этой неделе отправят в Украину новую военную помощь.

Как сообщает британский телеканал Sky News, об этом сказал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что новый пакет помощи будет объявлен на этой неделе, но не уточнил, что именно эта помощь будет предусматривать.

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Кирби добавил, что Украина продолжает упорно бороться за город Бахмут, и битва за этот город еще не завершена.

Военная помощь Украине от США

Как сообщал УНИАН, в конце марта стало известно, что США могут объявить новый пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2,6 млрд долл. Ожидается, что новый пакет военной помощи будет включать радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и дополнительные снаряды для ПВО NASAMS. Также в списке будут другие типы боеприпасов, в том числе танковых.

Также, по сообщениям польских СМИ, Министерство обороны США согласилось продать Польше за символический доллар 24 самолета F-22 Raptor, которые были досрочно сняты с использования, в обмен на переданные Польшей Украине истребители МиГ-29.

Ранее, 16 марта, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал новый пакет помощи безопасности Украине от Соединенных Штатов. Он может охватывать боеприпасы для HIMARS (калибра 155 мм), высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs), а также боеприпасы калибра 25 мм.

Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что главной потребностью украинцев на поле боя сейчас является противовоздушная оборона большой дальности. Он считает, что многоцелевые самолеты F-16 не помогут Украине на этой стадии войны.

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