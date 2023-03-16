В настоящее время идет подготовка нового пакета помощи.

В США анонсировали, что вскоре объявят об очередном пакете военной помощи Украине для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он уточнил, что объявление о новом пакете помощи будет сделано "в ближайшие дни", передает Укринформ.

Кирби не сообщил, какое вооружение будет включено в новый пакет, но подчеркнул, что поддержка Украины "не имеет равных во всем мире с точки зрения того, какие возможности и какие суммы США согласились предоставить".

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Напомним, крайний пакет помощи на $400 млн США выделили Киеву 3 марта.

Помощь США Украине

Власти США регулярно выделяют Украине объемные пакеты военной помощи. Они включают боеприпасы и современное вооружение. Также США проводят учения для украинских военных. Так, с начала нападения РФ, США оказали Украине помощь на сумму около $30 млрд.

Еще одним мощным сигналом поддержки Украины стал визит президента США Джо Байдена в Киев в конце зимы.

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