Россияне получают из Кореи практически все виды основных боеприпасов к артиллерии.

Россия получает от Северной Кореи всю основную номенклатуру артиллерийских снарядов. Они уже на фронте, что косвенно свидетельствует о критической нехватке у россиян собственных боеприпасов, пишет издание Defense Express.

Первыми о факте поставки северокорейских снарядов в Россию сообщили представители южнокорейской разведки в октябре этого года. Сейчас появляется все больше свидетельств непосредственно с фронта, что Россия уже использует эти снаряды в боевых действиях.

Так, в конце октября в Сети появились фотографии артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм. А на днях в Сети было опубликовано короткое видео, на котором российский вояка благодарит "друзей" за 122-миллиметровые снаряды к РСЗО "Град", при этом утверждая, что они и более точные, и более дальнобойные, чем российские.

А теперь по Сети гуляют фотографии 120-миллиметровых минометных мин, как утверждается, северо-корейского производства. Кроме того, что Россия получает от корейцев все основные виды снарядов, эксперты обращают внимание и на скорость появления снарядов на фронте.

"Они сразу поехали на передовую, а не легли на склады где должны были ожидать своей очереди. (...) Появление на передовой в армии РФ снарядов КНДР столь быстро и массово может свидетельствовать о реальном состоянии с боеприпасами в РФ вообще", – отмечает Defense Express.

Поставки снарядов из КНДР в Россию

Как писал УНИАН, в октябре начали появляться сообщения, что между Россией и КНДР резко возросла транспортная активность, значительно превысив обычный уровень перевозок.

Позже южно-корейские чиновники неофициально и со ссылкой на данные разведки рассказали журналистам, что КНДР, вероятно, передала России около 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Чуть позже южнокорейские военные уже официально заявили, что Северная Корея передала россиянам не только снаряды, но и баллистические и другие ракеты. Правда без уточнения количества и номенклатуры.

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