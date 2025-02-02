Чешская оппозиционная партия ANO пообещала приостановить инициативу по боеприпасам в случае возвращения к власти.

Международная инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины оказалась под угрозой. Как пишет Financial Times, чешская оппозиционная партия ANO экс-премьер министра Андрея Бабиша, лидирующая в опросах общественного мнения перед октябрьскими выборами, пообещала приостановить инициативу по боеприпасам, если вернется к власти.

Карел Гавличек, заместитель лидера ANO, заявил, что нужно "прекратить нынешний путь", выразив сомнения относительно качества и цены снарядов.

"У нас есть информация от военного сектора, что качество не идеальное и что это просто чрезвычайно дорого", — сказал он.

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При этом, отмечает FT, украинские чиновники и солдаты говорили, что инициатива помогла закрыть пробел в боеприпасах во время российского наступления в прошлом году. И хотя были сообщения, что небольшая часть снарядов была низкого качества и не могла быть использована, но Киев в целом был удовлетворен поставками.

Правительство в Праге уже предупредило, что Бабиш может отвернуться от Украины и укрепить связи с прокремлевскими лидерами, такими как Виктор Орбан из Венгрии, Роберт Фицо из Словакии и вероятный следующий канцлер Австрии Герберт Кикль. Партия Бабиша ANO изначально была связана с европейскими либералами, но в прошлом году присоединилась к крайне правой группе Орбана в Ассамблее ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Эдуард Гулициус подчеркнул, что угроза оппозиции приостановить инициативу по боеприпасам подобна тому, как врач "перекрывает пациенту кислород, потому что в атмосфере и так достаточно воздуха".

Однако Гавличек заявляет, что это спорный вопрос, особенно если президент США Дональд Трамп добьется прекращения огня с Россией.

"Им нужно начать мирные переговоры. Чем больше мы будем затягивать конфликт, тем хуже и хуже будет ситуация для Украины", — сказал Гавличек. "Когда мы будем у власти, это будет концом войны, а если это не будет концом, то для Украины все будет очень плохо".

Снарядная инициатива Чехии

Чешская снарядная инициатива позволила доставить в Киев в прошлом году 520 000 снарядов калибра 155 мм, и в следующем году будет доставлено еще 300 000 снарядов. Первоначально Прага намеревалась отправить все 800 000 патронов в 2024 году, но ей не удалось собрать средства и закупить все количество в условиях жесткой конкуренции на международных рынках, в том числе со стороны России.

Ранее министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что чешское правительство планирует в этом году организовать новую закупку боеприпасов для Украины.и уже ищет возможные способы финансирования.

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