Противники применяют много беспилотников, отметил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

На фронте в Украине на пике дроновая война, российские захватчики сейчас пытаются ночью применять FPV-беспилотники.

Для ночных атак противники ставят на дроны соответствующие камеры, сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Александр Бородин во время эфира телемарафона. Он отметил, что у врага это пока на низком уровне, но он работает над этим. По его словам, захватчики используют много беспилотников.

Бородин добавил, что на определенном участке, где находится одна рота (может насчитывать от 80 до 200 человек, - Ред.) россиян, враг может запускать десятки FPV-беспилотников. "Дроновая война сейчас находится на самом пике с обеих сторон", - заявил пресс-офицер.

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"...По FPV в каком-то плане паритет. Но это такие гонки с осложнениями - кто лучше подготовится, у кого будет лучше РЭБ (радиоэлектронная борьба, - Ред.), кто лучше понял какие-то новые фишки. К примеру, сейчас россияне пытаются работать FPV ночью", - отметил Бородин.

Также он поделился, что сейчас украинским воинам сложнее всего противостоять дронам, авиации и артиллерии оккупантов на Бахмутском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается - важные новости

Утром 19 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что защитники Украины на Бахмутском направлении отразили восемь вражеских атак возле Андреевки и Клещиевки. В Генштабе добавили, что наши воины продолжают штурмовые действия южнее города Бахмут - россияне несут потери, а наши бойцы закрепляются на новых рубежах.

Стоит отметить, что враг часто применяет против украинцев различные дроны, и наши защитники им активно противостоят. По состоянию на сегодня уже ликвидировано 5 755 дронов противника оперативно-тактического уровня.

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