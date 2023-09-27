Швейцарский парламент во вторник одобрил вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2, что открывает путь для их перепродажи Германии.

Швейцария согласилась продать Германии обратно танки Leopard 2 немецкого производства, чтобы помочь пополнить запасы после пожертвований Украине.

Как сообщает Reuters, швейцарский парламент во вторник одобрил вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2, что открывает путь для их перепродажи Германии.

Издание напоминает, что в феврале Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать некоторые из 96 танков Leopard 2, которые она хранит, производителю Rheinmetall AG.

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Для соблюдения швейцарских законов о нейтралитете Берлин заверил Берн, что оружие не попадет в Киев, а останется в Германии или у союзника из НАТО или Европейского Союза.

"Мы очень рады и благодарны за это решение", - сказал посол Германии в Швейцарии Мишель Флюгер. - "Нам нужны эти танки, они заполнят пробелы у нас и наших европейских партнеров".

Флюгер также добавил, что его страна хотела бы передать часть из закупленного в Швейцарии оружия Украине.

"Мы закупили много оружия, систем, компонентов или боеприпасов в Швейцарии, включая наших партнеров по НАТО, и теперь мы хотели бы передать некоторые из этих систем Украине", - сказал он.

В то же время предыдущие запросы Германии, Дании и Испании разрешить передачу Украине ранее закупленного оружия швейцарского производства были заблокированы Берном из-за нейтралитета Швейцарии, который запрещает поставки оружия прямо или косвенно комбатантам во время войны.

Танки Leopard в Украине

Ранее сообщалось, что за 13 недель контрнаступательной операции Украина потеряла лишь 5 танков Leopard 2. Всего было передано 71 единицу. Отмечается, что все танки были потеряны на юге страны.

В июле Германия передала Украине первые танки Leopard 1.Сообщалось, что в будущем планируется передать Украине 100 танков Leopard 1A5 в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией.

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