Он немного меньше, чем F-16, но при этом очень мощный, ведь может взять практически ту же нагрузку.

Швеция рассматривает возможность поставки Украине истребителей Gripen. Рассматривая эти воздушные суда, стоит учитывать не их общий рейтинг, а ресурсы, которые есть у Украины.

Об этом заявил эксперт по авиации Константин Криволап в комментарии 24 каналу. По его словам, самолеты Gripen, как и F-16 могут выполнять важные функции. Эти истребители можно поставить на второе место после американских самолетов, учитывая ресурсы, которые мы имеем.

"F-16 больше всего нам подходит. Gripen - на втором месте. Кроме этого, самолеты Швеции могли бы решить серьезную проблему - проблему использования ракет Storm Shadow, SCALP EG и, надеюсь, TAURUS, если Германия решится нам их передать", - рассказал Криволап.

Видео дня

Эксперт добавил, что Gripen создан именно под такие системы, а F-16 для этого еще надо настраивать. Он немного меньше, чем F-16, но в то же время очень мощный, ведь может взять практически ту же нагрузку. Речь идет об около 7 тонн. Несмотря на то, что сам Gripen весит почти 20.

К тому же этот самолет прост в аэродромном обслуживании. То есть он может просто сесть на автобан, туда подъедет специальная машина, специалисты его быстро осмотрят и он полетит дальше.

"Например, F-16 надо обслуживать на аэродроме. Но с другой стороны, если с Gripen что-то случится, то его надо вести на завод в Швецию, потому что разветвленной системы ремонта по всей Европе, как F-16, он не имеет", - отметил эксперт.

Этот истребитель хорош в маневрах, вооружении, ведь может нести все то же, что и американские самолеты, но также имеет дополнительно европейские системы вооружения. Впрочем, для нашей военной инфраструктуры будет непросто освоить сразу два самолета. С другой стороны, вероятно, это придется делать, чтобы иметь возможность доставить к местам поражения ракеты Storm Shadow, SCALP-EG и, вероятно, TAURUS.

JAS 39 Gripen - для Украины

Отмечается, что по своим возможностям самолет близок к F-16. Его боевой радиус составляет около 800 км, но JAS 39 может использовать широкий арсенал оружия, включая ракеты "воздух-воздух", ракеты "воздух-поверхность" и авиабомбы различного калибра.

В конце 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что независимо от того, как сложится судьба поставок Gripen в Украину, основным боевым самолетом Вооруженных сил видят именно F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: