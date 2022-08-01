Получение Украиной американских штурмовиков A-10 не исключено и рассматривается как один из вариантов усиления ВСУ.

A-10 Thunderbolt II, который имеет неофициальное название "Бородавочник", является одним из кандидатов на усиление Воздушных Сил Украины. Снабжение именно этого штурмовика не исключил министр воздушных сил США Фрэнк Кендалл, который сообщил, что рассматриваются все пути усиления ВСУ.

Учитывая это и другие заявления, которые уже сделаны, как в Вашингтоне, так и в Киеве, вопрос получения Украиной западной ударной авиации набирает конкретики. И A-10, действительно имеющий уникальные возможности, описанные в отдельном материале, гарантированно лишним в строю ВСУ не будет. Тем более, что его возможности на голову выше, чем у советского штурмовика Су-25, которые сейчас активно используют украинские летчики, несущего неофициальное прозвище "Грач".

Оба этих самолета являются почти ровесниками с 70-х годов, американский A-10 даже совершил свой первый полет на три года раньше, в 1972 году. И оба относятся к крайне специфическому типу самолетов – штурмовики. Задача этих машин – непосредственная огневая поддержка на поле боя и уничтожение бронетехники противника. В этих условиях во главу угла выходит не скорость или маневровость, а живучесть и вооруженность.

Живучесть A-10 и Су-25

Если сравнивать именно живучесть, то есть способность выдерживать огонь противника, то американский самолет выигрывает. Толщина титановой брони у A-10 составляет от 13 до 38 мм, против 10-24 мм у Су-25. А общий вес всех средств обеспечения живучести у американского "бородавочника" 1310 кг против 1050 кг у советского "Грача".

Также A-10 значительно эффективнее построен, включая прикрытие двигателей от зенитного артиллерийского огня и ПЗРК. А конструкция предполагает продолжение полета при одновременной потере одного двигателя, половины хвостового оперения, одного руля высоты и половины крыла. И это точно уже находится вне физических возможностей Су-25.

В то же время, Су-25 преобладает над A-10 в максимальной и крейсерской скорости: 950 км/ч и 750 км/ч против 706 км/ч и 560 км/ч соответственно, а также в маневренности и скороподъемности. Это часто ставят как аргумент, что "Грач" может быстрее выходить из атаки. Но дело в том, что A-10, благодаря высокоточному вооружению, далеко не всегда нужно заходить в зону поражения противника вообще, а арсенал вооружения американской машины гораздо мощнее.

Также у A-10 есть возможность дополнительного оснащения подвесными контейнерами. В частности станцией помех AN/ALQ-131 для глушения РЛС противника и мощной телевизионной станцией Sniper XR с дальностью обнаружения целей в десятки километров.

Вооруженность A-10 и Су-25

Для огневой поддержки крайне важно иметь значительный запас вооружения, позволяющего осуществлять более длительное огненное воздействие на противника и банально уничтожать за один вылет больше целей.

Для "бородавочника" максимальная боевая нагрузка составляет 7260 кг. И это чуть ли не вдвое больше возможностей "Грача" - 4400 кг. И это кроме того, что у A-10 полноценных узлов подвески 11, против 10 у Су-25, из которых еще два предназначены исключительно для ракет "воздух-воздух".

Но самое главное, что американский штурмовик может использовать высокоточное вооружение. Речь идет о противотанковых ракетах AGM-65 Maverick, имеющих дальность полета до 30 км, а главное – работающих по принципу "выстрелил и забыл" за счет собственной головки самонаведения. То есть, сразу после пуска штурмовик может выходить из атаки.

А вот Су-25 с ракетами Х-25Л и Х-29Л имеют дальность пуска до 10 км, а после пуска штурмовик должен удерживать цель в прицеле др ее уничтожения, поскольку в них использована полуактивная лазерное наведение.

Также A-10 может использовать и высокоточные бомбы, такие как JDAM, имеющие спутниковое наведение и точность в несколько метров. Конечно, никто не отменял и обычные неуправляемые реактивные снаряды и бомбы.

Но еще один козырь "Бородавочника" - это 30-мм пушка GAU-8 Avenger с темпом стрельбы в 3900 выстрелов в минуту, с боезапасом в 1350 боеприпасов и бронебойными снарядами с обедненным ураном. А 30-мм двухствольная ГШ-30-2 у Су-25 с боекомплектом на 250 снарядов имеет гораздо более скромные возможности, как по пробитию брони, так и по точности и скорострельности.

Характеристики штурмовика A-10С

Экипаж: 1

Размах крыльев: 17,53 м

Максимальный взлетный вес: 22,7 т

Двигатель: 2х4112 кгс

Максимальная скорость: 706 км/ч

Точек подвески: 11

Максимальный вес вооружения: 7,26 т

Характеристики Су-25:

Экипаж: 1 человек (в учебно-боевой версии – 2 человека)

Размах крыльев: 14,36 м

Максимальный взлетный вес: 17,35 т

Двигатель: 2х4413 кгс

Максимальная скорость: 984 км/ч

Точек подвески: 10 (2 только для ракет "воздух-воздух")

Максимальный вес вооружения: 4,4 т

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