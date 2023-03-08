Беспилотниками россияне атаковали Украину с северного направления.

Ночью силы противовоздушной обороны Украины уничтожили два дрона-камикадзе Shahed.

"В полночь 8 марта противовоздушной обороной уничтожены два иранских дрона-камикадзе Shahed-131/136", - сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что беспилотниками россияне атаковали Украину с северного направления.

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Потери России в Украине - данные Генштаба на 8 марта

Как писал УНИАН, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют 155 530 человек личного состава. Также Россия потеряла в Украине: танков - 3436, боевых бронированных машин - 6723, артиллерийских систем - 2463, РСЗО - 488, средств ПВО - 253.

Командующий Военно-воздушных сил США в Европе и Африке генерал BBC Джеймс Хеккер заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ удалось уничтожить более 70 самолетов российской армии.

По слвоам генерала, ВСУ гораздо лучше проявляют себя в воздухе, в отличие от россиян. Также он отметил, что на данный момент обе стороны не могут свободно применять авиацию на фронте для прикрытия контрнаступательных операций из-за наличия противовоздушной и противоракетной обороны.