Вероятно, ракеты будут связаны с разработками компании MDBA, в которой и Германия, и Великобритания имеют доли.

В сообщении о подписании оборонного соглашения Trinity House между Германией и Великобританией вспомнили об Украине. Отмечается, что в рамках этого сотрудничества Киев должен получить "новые наступательные возможности".

Как передает Defense Express, среди конкретных примеров указаны планы вооружить вертолеты Sea King, которые Германия передает Украине, современными ракетными системами. Хотя точные системы не раскрыты, существует несколько вариантов, и большинство из них связано с разработками компании MDBA, в которой и Германия, и Великобритания имеют доли.

Если взглянуть на ассортимент MDBA для вертолетов, наиболее вероятным вариантом являются ракеты Brimstone, которые уже поставляются в Вооруженные Силы Украины. Однако их интеграция на Sea King не будет простой, поскольку ранее Лондон отказался от их установки на свои AH-64E Apache, отдавая предпочтение американским AGM-179 JAGM, несмотря на готовность интеграции.

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Другим вариантом может быть противокорабельная ракета Marte ER, уже интегрированная на NH90, с дальностью более 100 км и возможностью поражения наземных целей. Установка этой ракеты на Sea King могла бы значительно расширить возможности вертолета, хотя эффективность против наземных целей может быть ограничена весом боевой части.

Также рассматривается возможность использования французских Exocet AM39, имеющих дальность 70 км и большую боевую часть (165 кг), а современная версия MM40 Block 3 достигает 200 км дальности и может поражать наземные цели.

В дополнение, есть варианты с LMM Martlet или FZ275 LGR для уничтожения воздушных целей, таких как дроны, хотя для этого вертолета нужна оптико-прицельная станция.

Издание отмечает, что возможности вооружения Sea King достаточно широкие, однако ограничения и технические сложности могут влиять на выбор систем, которые Украина получит в рамках этого соглашения.

Оборонное соглашение Германии и Великобритании

Как сообщал УНИАН, Великобритания и Германия подписали оборонное соглашение, в котором указано обязательство о совместной работе над разработкой нового оружия "глубокого поражения", а также беспилотных летательных аппаратов.

Новая система оружия должна стать более мощным аналогом Storm Shadow или Taurus и по дальности действия, и по точности.

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