Китайскую ракету KD-21 считают аналогом российского комплекса Х-47М2 "Кинжал".

Китайская баллистическая ракета воздушного базирования KD-21, похоже, теперь находится на боевом дежурстве. Об этом сообщает специализированный портал The War Zone.

Стоит сказать, что об этом оружии известно давно. Публичную демонстрацию KD-21 провели во время авиасалона Airshow China в Чжухае в 2022 году. Также в сеть выкладывали кадры, на которых можно было видеть запуск новой аэробаллистической ракеты.

До последнего времени не было подтверждений, что KD-21 несут самолеты, приписанные к действующему подразделению. Теперь ситуация изменилась.

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На новых фото, обнародованных The War Zone, можно видеть H-6K 10-й бомбардировочной дивизии Воздушных сил Народно-освободительной армии Китая. Самолеты несут пару KD-21. Снимки, скорее всего, были сделаны во время недавних военных учений.

Аналитики предполагают, что основой для KD-21 стала баллистическая ракета CM-401. Последняя имеет заявленную дальность в 290 км для экспортного варианта.

Чаще всего же KD-21 сравнивают с российской ракетой Х-47М2 "Кинжал", которую также запускают с летательного аппарата. Впрочем, если у россиян носителем выступает сверхзвуковой МиГ-31, то платформой для запуска KD-21 стал дозвуковой бомбардировщик, выполненный на базе очень старого советского Ту-16.

Новые военные разработки КНР

Сейчас Китай активно создает принципиально новые боевые самолеты, которые не будут копиями (или даже аналогами) западного или советского оружия. Один из них недавно выполнил свой первый полет. Самолет получил обозначение Chengdu J-36.

Эксперты спорят о том, какие боевые задачи он будет выполнять. По одной из версии J-36 станет командным центром для управления боевыми БпЛА.

Другой китайской новинкой стал "истребитель шестого поколения", который знают как J-50 или J-XDS. Специалисты предполагают, что длина аппарата составляет около 20 м. Он имеет два двигателя неизвестного типа.

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