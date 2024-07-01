Около 290 из этого количества являются продукцией украинских производителей, а самая большая группа - это беспилотные авиационные комплексы.

В новом году отечественным оружейникам удалось резко нарастить производство, а всего за первое полугодие оборонное ведомство допустило к эксплуатации около 480 новых образцов вооружений и военной техники. Об этом сообщает украинское Минобороны.

Примерно 290 образцов из этого количества представляют собой продукцию украинских производителей, а самой большой группой являются БПЛА, в частности, разведывательные средства.

Также речь идет о боеприпасах различных типов: главным образом, для беспилотников. Кроме этого удалось нарастить производство средств связи и радиоэлектронной борьбы, инженерных средств, наземных роботизированных комплексов, средств ближнего боя, средств разминирования и оптико-электронных приборов.

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня также сообщил, что страна наращивает производство оружия, в частности, БПЛА. "Эта война демонстрирует, что технологии на поле боя - это эффективная защита от агрессии в современном мире", - написал на своей странице глава государства.

Новое украинское оружие - что стоит внимания

Напомним, недавно россияне нашли неизвестный ранее тип БПЛА, который по мнению западных экспертов может быть малозаметным украинским дроном большой дальности.

По данным украинских источников, вес боевой части аппарата составляет до 20 кг. БПЛА может развивать скорость 200-250 км/ч.

А ранее в Одессе показали новый морской дрон, который получил название Stalker 5.0. Его можно использовать, в частности, для разведки, патрулирования и доставки грузов различного назначения.

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