В Украине создадут гражданскую версию броневика "Новатор"

Производитель позиционирует Novator-CV как авто для бездорожья и путешествий.

Компания «Українська бронетехніка» объявила о разработке гражданской версии своего бронированного автомобиля «Новатор».

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Как сообщается на сайте компании, в течение последних месяцев производитель получил большое количество запросов на приобретение гражданской версии этого авто.

Отмечается, что прием заказов на Novator-CV начнется в конце 2020 года. Гражданская версия "Новатора" будет подобна военной во всем, кроме бронезащиты.

Novator-CV получит восьмицилиндровый турбодизель объемом 6,7 литра и мощностью 300 л. с. Максимальная скорость в 180 км/ч будет ограничена электроникой.

Разработчики обещают, что машина сохранит возможность уверенно преодолевать подъемы с углом до 60% и брод глубиной до 0,7 метра, а также двигаться с боковым креном до 50% и при этом перевозить в грузовом отсеке до 2 тонн.

Полноприводный пятиместный автомобиль будет комплектоваться 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, пневмоподвеской с изменяемым клиренсом, двойными гидравлическими тормозами с системой ABS, а также мощной электрической лебедкой с длиной троса 30 метров.

В базовой версии авто сохранит систему ночного вождения, подогрев всех стекол и зеркал, люк для выхода на крышу, автоматическую систему пожаротушения салона и двигателя, автоматическую систему подкачки шин, электрический инвертор на 220 вольт, разъемы для зарядки мобильных телефонов и радиостанций, а также систему климат-контроля.

Оригинальный «Новатор» создан для потребностей ВСУ и спецподразделений, к его разработке в качестве экспертов привлекались офицеры и бойцы Вооруженных сил. Гражданскую версию авто производитель позиционирует как авто для бездорожья и путешествий.

В марте сообщалось, что украинский бронеавтомобиль "Барс-8" с противоминной и баллистическим защитой, а также системой обеспечения жизнедеятельности экипажа успешно прошел государственные испытания.