Сообщается, что "загадочный" аппарат оснастили коммерческим двигателем SW140B.

27 июня в российских соцсетях были опубликованы фотографии неизвестного разбитого беспилотника, оснащенного двигателем SW140B. Об этом написал западный OSINT-исследователь H.I.Sutton.

Специалист обратил внимание на плавные контуры, которые, по его мнению должны уменьшать заметность БПЛА. По данным украинских OSINT-источников, вес боевой части аппарата составляет до 20 кг, а его дальность полета может достигать 500 км. Беспилотник способен развивать скорость 200-250 км/ч.

Стоит сказать, что не все комментаторы согласились с тем, что в основу концепции разработчики положили именно малозаметность. Как бы там ни было, похоже, что Украина получила в свое распоряжение еще один БПЛА большой дальности, который можно применять против россиян.

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Россия ищет ответ на украинские БПЛА

Украинские дроны давно превратились в одну из главных проблем для Москвы. Сейчас россияне активно работают над созданием собственных аналогов БПЛА различных типов.

Один из них начали применять недавно. Судя по всему, речь идет об аналоге украинских БПЛА типа "Баба Яга", которые Украина активно применяет с начала российского полномасштабного вторжения.

Еще одно направление, в котором активно работают россияне - создание дронов, которые будут выступать носителями FPV-БПЛА. Одну из таких "дрономаток" они продемонстрировали в прошлом месяце.

Интересно, что ранее россияне уже пытались создать нечто подобное, однако эксперимент закончился ничем: дрон-носитель оказался слишком большим и имел малую скорость.

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