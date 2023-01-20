Поражать вражеские зенитные установки в 200 километрах от нашей границы – задача вполне реальная.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что помощь, которую Украина получит от партнеров после очередной встречи в формате "Рамштайн", позволит эффективно противостоять российским ракетным атакам. Однако в противодействии установкам С-300 и С-400 наилучшим вариантом является их уничтожение.

"Очевидно, на "Рамштайне" будет мощный пакет помощи. В частности, речь идет о системах NASAMS, IRIS-T, Patriot. И это именно то, что может сбивать баллистические ракеты. Но конкретно по С-300 и С-400 лучшая "прививка" – это уничтожение самих установок", – отметил Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, поражать зенитные установки в 200 километрах от нашей границы – задача вполне реальная.

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"Это может быть артиллерия, это могут быть оперативно-тактические комплексы. И не забываем, что у нас есть ударные беспилотники, которыми тоже можно немножко проредить средства ПВО противника", – добавил представитель Воздушных сил.

Применение Россией С-300 и С-400 на войне

В середине января Россия впервые ударила по Киеву ракетами к комплексу С-400. Как отмечает военный эксперт Сергей Згурец, это делается для выполнения чисто террористических задач, ведь для попадания по земле эти ракеты достаточно условно точны.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что более частое применение российскими оккупантами зенитных ракетных комплексов С-300 по наземным целям в Украине свидетельствует об уменьшении запасов баллистических ракет.

В то же время в Центре противодействия дезинформации при СНБО подчеркнули, что для Украины пока единственным вариантом защиты от российских ракет С-300 и С-400 остается уничтожение самих пусковых установок непосредственно на позициях.

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