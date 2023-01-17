Украинским силам ПВО и ПРО трудно вовремя зафиксировать момент пуска этих ракет и идентифицировать их.

Для Украины пока единственным вариантом защиты от российских ракет С-300 и С-400 остается уничтожение самих пусковых установок непосредственно на позициях.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Отмечается, утром 14 января россияне атаковали Киев с северного направления зенитными управляемыми ракетами российского комплекса ЗРК С-400.

Окончательные данные, откуда осуществлялись такие пуски, не обнародованы, однако аналитики мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" считают, что пусковым районом ракет 48Н6ДМ с С-400 была Брянская область РФ.

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Также эксперты не исключают обстрел из белорусского аэродрома "Зябровка", расположенного под Гомелем в 20 км от границы с Украиной. Именно этот аэродром в Беларуси уже официально фигурировал как пусковой район С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области.

Предварительный анализ фото обломков найденной ракеты свидетельствует, что речь идет о ракетах типа 48Н6ДМ, которые скорее всего, уже во второй раз были применены Россией в обстрелах Киева. Аналогичные обломки видели в зоне поражения частного дома в Протасовом Яру, а также в разрушенном отеле "Алфавито" возле дворца "Украина" после ракетных ударов по столице 31 декабря.

"Коварство использования россиянами 48Н6ДМ заключается в том, что украинским силам ПВО и ПРО трудно вовремя зафиксировать момент пуска такой ракеты и идентифицировать ее. При таких условиях не всегда есть возможность вовремя предупредить население о ракетной угрозе, что и подтвердил последний обстрел, когда система воздушной тревоги в столице не успела сработать", - говорится в сообщении.

В ЦПД напомнили, что использование зенитных ракет 48Н6ДМ для ударов по земле предусматривает запуск их по баллистической траектории, в результате чего перехват требует таких комплексов противоракетной обороны, как Patriot PAC3 с кинетическими перехватчиками MSE или французско-итальянские SAMP-T, которые пока отсутствуют в ВСУ.

Отмечается, что нет сомнений, что Россия продолжит использовать для обстрелов украинских городов весь имеющийся спектр ракетного вооружения - от устаревших авиационных боеприпасов до новых ракет 48Н6ДМ ЗРК С-300 и их новейшего аналога С-400.

"Пока что единственным вариантом защиты от российских ракет остается уничтожение самих пусковых установок непосредственно на позициях, откуда наносятся удары, где бы они не были размещены на территории Беларуси или в России", - заявили в СНБО.

В ведомстве добавили, что применением таких ракет с территории Беларуси оккупанты ожидают украинского ответа по тем позициям на белорусской территории, где размещаются ракеты С-300 и С-400, чтобы таким образом втянуть Беларусь в войну на стороне России.

Ракетные удары россиян по Украине

Как сообщал УНИАН, 14 января Россия дважды атаковала Киев. Предварительно отмечалось, что во время утренней атаки по столице российские войска применили, предположительно, баллистические ракеты.

По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские военные во время утреннего удара по Киеву 14 января применили ракеты С-300 и С-400. Он пояснил, что из-за их большой скорости система воздушной тревоги в столице не успела сработать.

Юрий Игнат также отметил, что использование предназначенных для уничтожения воздушных целей ЗРК С-300 и С-400 по наземным целям в Украине обусловлено постепенным исчерпанием в России запасов крылатых и баллистических ракет типа "Искандер".

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