По данным разведки, у РФ осталось менее сотни "Искандеров".

Частое применение российскими оккупантами зенитных ракетных комплексов С-300 по наземным целям в Украине свидетельствует об уменьшении запасов баллистических ракет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил во время онлайн-брифинга. Он отметил, что противник все чаще стал применять по наземным целям зенитные ракеты С-300, а также, возможно, и С-400, которые предназначены для противовоздушных дуэлей (сбивания воздушных целей и, в частности, аэродинамических целей: самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БПЛА).

"Вот их они все чаще используют от Харькова до Николаевской области, и видим, что били по Киеву. Это свидетельствует о том, что мало у них баллистики. У них осталось уже меньше сотни "Искандеров", по данным Главного управления военной разведки. Таким образом, противник пытается использовать этот потенциал, потому что ракет С-300 изготовлено немало. Они являются производителями этих ракет. Еще на складах их много. Вот они их таким образом используют", - заявил Игнат.

Также он сказал, что зенитный ракетный комплекс С-400 является новой системой.

"Они, возможно, будут его меньше применять, хотя дальность у этого комплекса - сотни километров", - отметил Игнат.

Он предположил, что Украина не получит достаточного количества современных западных систем ПВО, таких как Patriot PAC-3 или SAMP/T, для того, чтобы сбивать все ракеты С-300 в воздухе.

"Их надо уничтожать на позициях, откуда они наносят удары. На востоке - это до 150 км. Потому что, это фактически средства ПВО - С-300. Их надо уничтожать либо ракетами HARM, либо доставать другими средствами", - отметил он.

РФ ударила по Киеву новыми ракетами из ЗРК С-400 - что сообщалось

Напомним, 14 января российские войска атаковали Киев новыми ракетами для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Дальность полета данной ракеты - 230 километров, вес боевой части - 180 килограмм.

Скорее всего, пусковым районом для пуска этих ракет является территория находящегося под Гомелем беларуского аэродрома "Зябровка".