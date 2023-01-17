Применяя ракеты для С-400, Россия поднимает уровень террористической угрозы, говорит эксперт.

Для ударов по Киеву Россия впервые использовала ракеты к комплексу С-400. Как отмечает военный эксперт Сергей Згурец, это делается для выполнения чисто террористических задач, ведь для попадания по земле эти ракеты достаточно условно точны.

В интервью УНИАН эксперт пояснил, что РФ расширяет спектр применения вооружения на фоне того, что другие крылатые ракеты типа Х-55, Х-555, Х-101 украинская ПВО сбивает.

"Поэтому Россия поднимает уровень террористической угрозы. А для того, чтобы и далее поддерживать его на достаточно высоком уровне, РФ использует эти ракеты в первую очередь по Киеву", — подчеркнул он.

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При этом Згурец ориентировочно оценил количество имеющихся у России ракет для С-400: если посмотреть на количество изготовленных россиянами этих комплексов, речь может идти о тысячах ракет к ним.

"Сбивать такие ракеты могут комплексы Patriot, которые имеют быструю реакцию. Других комплексов ПРО у нас просто нет", — подытожил военный эксперт.

Россия ударила по Киеву ракетами С-400 14 января 2023

14 января в Киеве прогремела серия взрывов. Пострадали объекты в Днепровском и Голосеевском районах. А в Киевской области в результате атаки российских оккупантов в целом повреждены 18 частных домов.

В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что российские военные во время утреннего удара по Киеву 14 января впервые применили ракеты С-300 и С-400.

Группа "Беларускі Гаюн" выяснила, что обстрел Киева из зенитно-ракетного комплекса С-400, вероятно, велся с территории России, а не Беларуси.