Сообщается. что ракетные комплексы перемещались по заснеженному лесу, преодолевая до 100 км на "боевых патрульных маршрутах".

В Поволжье (РФ) российская армия отрабатывает скрытные маневры с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс". Как пишет Reuters, Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой можно увидеть мобильные пусковые установки "Ярс", которые передвигаются, в том числе по заснеженному лесу.

Ведомство страны-агрессора заявляет, что подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов "Ярс". Проверяется готовность личного состава, вооружения и военной техники к длительному дежурству.

Уточняется, что автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском соединении. Расчеты выполняют задачи по осуществлению марша на расстояние до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения.

Также россияне решают вопросы "противодействия условным диверсионно-разведывательным группам".

Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"

"Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

В прошлом году Россия проводила аналогичные маневры, используя их как своеобразное предупреждение Западу.

Кроме того, по данным росСМИ, в ноябре 2024 года российские войска провели стратегические учения, в рамках которых был осуществлен запуск МБР "Ярс" с космодрома Плесецк.

А утром 21 ноября в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские войска атаковали город Днепр ракетами различных типов, в частности межконтинентальной баллистической ракетой. Говорилось что в результате противовоздушного боя удалось уничтожить только шесть крылатых ракет Х-101.

Таким образом РФ провела демонстрацию возможности ядерного удара, отметили аналитики Defence Express. Речь шла о том, что российские межконтинентальные баллистические ракеты РС-26 "Рубеж", "Тополь" или "Ярс" предназначены для доставки оружия массового поражения. Учитывая, что МБР, которой РФ атаковала Украину, не нанесла "существенных последствий", этот удар был именно демонстрацией.

Вас также могут заинтересовать новости: