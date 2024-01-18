Бомбардировщики-ракетоносцы РФ имеют проблемы с ресурсом, считает бывший инженер-конструктор.

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 быстро "утомляются", похоже, у самолетов есть проблемы.

Противники зимой уже несколько раз атаковали украинскую землю ракетами с этих самолетов - сначала вылетали 20 бортов, а потом немало машин "устали", рассказал авиационный эксперт, бывший инженер-конструктор Константин Криволап "24 Каналу". "...На первую атаку этого периода, 29 декабря, вылетело 20 машин, которые взяли по четыре-пять ракет и запустили 90 Х-101 в нашем направлении. Из них 87 сбили, но это уже другой вопрос. Они после этого настолько устали, что на следующую атаку россияне смогли собрать только 16 самолетов", - отметил собеседник.

Авиаэксперт подчеркнул, что эти 16 бортов выпустили не по четыре-пять ракет, а значительно меньше. "А третья атака 8 января уже была в исполнении 11 Ту-95, которые смогли привезти только 24 ракеты. То есть, с 20 до 11. следующая атака тоже была сделана 11 Ту-95, которые привезли 12 ракет", - добавил Криволап.

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По его мнению, вражеские бомбардировщики имеют проблемы с ресурсом. "Что такое ресурс самолета? Сначала ресурс определяют расчетным методом. Когда провели все виды испытаний на прочность, когда есть опыт эксплуатации, известны места, где может появиться какая-то трещинка. Когда посмотрели, что за такое-то время такого-то не произошло, как рассчитали, то ему продлевают ресурс", - сказал аналитик. По его словам, ресурс от начального состояния может увеличиться в четыре-пять раз.

"То, что касается конкретно этих Ту-95. Если он уже улетел и не вылетел, то это значит, что он - все, отработал свое. Я не уверен, что они стали полностью, но то, что они не смогли их поднять и не запустили, свидетельствует, что там действительно есть проблемы с этим ресурсом", - считает собеседник.

Стоит отметить, что Ту-95 были разработаны во времена Советского Союза и приняты на вооружение в 1950-х годах.

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Осенью прошлого года спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат говорил, что противники используют много бортов Ту-95 для запуска малого количества ракет, потому что проводят обучение экипажей.

Военный летчик-инструктор, полковник украинской армии в запасе Роман Свитан говорил, что эти бомбардировщики можно ликвидировать, но это непросто сделать. Эксперт заявил, что уничтожить эти борта возможно в местах базирования средствами для дальнего поражения.

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