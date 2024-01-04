Именно из этих бомбардировщиков Россия выпускает ракеты во время массированных ударов по Украине.

Российские оккупационные войска наносят ракетные удары по Украине с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Уничтожить эти самолеты можно, хотя и непросто.

Об этом рассказал в эфире "24 канала" военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Рассвет. Он добавил, что уничтожать эти самолеты из ЗРК возможности нет – ракеты оккупанты запускают из Каспийского региона, это слишком большое расстояние.

Он предположил, что выпущенные из этих бомбардировщиков ракеты теоретически можно уничтожать над территорией России. Помочь в этом – при наличии нужного вооружения – смогут и истребители F-16.

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В то же время Свитан подчеркнул, что бороться с самолетами Ту-95МС можно и другим способом. Он напомнил, что Украина уже поражала российскую авиацию в местах базирования на том же аэродроме Энгельс.

"Мы туда доставали, но не дальнобойными средствами поражения. В общем уничтожить эти самолеты реально. Это очень хорошие цели. А вывести их из строя достаточно легко", – добавил военный эксперт.

Кроме того, как в Ту-95, так и в Ту-160 залито от 1 до 3 цистерн авиационного керосина. И даже маленькое повреждение может полностью уничтожить этот самолет, а также повредить борт, который будет находиться рядом.

"После уничтожения этих самолетов россияне будут вынуждены "из рогатки " запускать эти ракеты. Таких самолетов не так и много. Всего лишь несколько десятков", – констатировал Роман Свитан.

Уничтожение самолетов РФ: последние новости

В течение 2023 года Силы обороны Украины сбили 45 самолетов российских захватчиков. Больше всего "приземлили" в январе. А в декабре украинские воины уничтожили пять самолетов РФ за три дня.

Всего за время полномасштабной войны РФ против Украины было уничтожено 329 российских самолетов. Именно такую цифру приводит Генеральный штаб ВСУ.

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