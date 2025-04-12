Между тем применение ракет россияне уменьшили вдвое.

В этом году российская армия запустила по Украине в восемь раз больше дронов, чем за соответствующий период прошлого года. В то же время количество ракет, которые использует враг, уменьшилось вдвое. Об этом свидетельствуют данные инфографики проекта UA War Infographics.

Так, с 1 января по 10 апреля 2024 года оккупанты применили против Украины 1418 ударных и имитационных дронов. За этот же период 2025-го они использовали 11367 БПЛА.

Отметим, вырос и процент сбитых или обезвреженных с помощью РЭБ дронов - с 83,3% в прошлом году до 94,1% в этом году.

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Что касается вражеских ракет, то их применение упало. С начала года россияне запустили 296 ракет, тогда как за более чем три месяца прошлого года против Украины врагом было использовано 693 ракеты.

Однако процент сбития российских ракет уменьшился. Если в прошлом году украинская ПВО уничтожала 46,8% ракет, то в этом году - 35,5%.

Российские дроновые атаки: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 12 апреля оккупанты атаковали Украину 88-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. По состоянию на 9:00 было подтверждено сбитие 56 БпЛА. 24 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны без негативных последствий, сообщили в Воздушных силах.

В частности под утро Россия атаковала Киев. В столице работали силы ПВО. Как сообщил мэр Виталий Кличко, в результате российской атаки возникли пожары в двух районах. Пострадали два человека. В Святошинском районе горели нежилые помещения, а в Дарницком - частный дом.

Россияне начали усиливать боевую часть ударных беспилотников. Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов показал шарики, которыми оккупанты "начиняют" боевую часть своих дронов. Вероятно, таким образом они стремятся к максимальному поражению.

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