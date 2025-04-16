В одном из БпЛА обнаружили капсулу с иритантом.

Российская армия для ударов по Украине начала применять дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные отравляющими веществами. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО.

По данным ведомства, в одном из БпЛА обнаружена капсула с иритантом ("CS") - высокотоксичным концентрированным боевым веществом раздражающего действия.

"Центр верифицировал эту информацию у спецслужб и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины", - говорится в сообщении.

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Указано, что вражеские БпЛА могут разбрасывать капсулы с отравляющим веществом с целью поражения людей.

Информацию же, распространенную некоторыми медиа, что сами корпуса российских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, ЦПД не подтверждает.

Россия совершенствует "шахеды"

Как сообщал ранее УНИАН, россияне запускают по Украине ударные беспилотники-камикадзе типа "шахед" с усиленной боевой частью. Специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов показал на фото шарики, которыми оккупанты "начиняют" свои ударные беспилотники, чтобы достичь максимального поражения.

Также недавно стало известно, что россияне начали оснащать "шахеты" 16-элементной CRPA-антенной из Китая, установленной с целью противодействия украинским средствам радиоэлектронной борьбы. Как отметил спикер, обновление россиянами возможностей "шахедов" изучается. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната, чем больше антенн имеет вражеский дрон, тем больше средств надо иметь украинским защитникам, чтобы подавить сигнал.

Мобильных групп для борьбы в "шахедами" в Украине уже не хватает, поэтому Силам обороны нужна автоматизация противодействия этой угрозе, считает производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский. Он акцентирует, что решение по противодействию "шахедам" должно быть как можно дешевле, ведь зенитные ракеты являются слишком дорогими. Он предлагает использовать зенитные дроны, которые предусматривают перехват таких целей.

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