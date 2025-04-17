Ядовитые вещества имеют такую специфику, что они распадаются через определенное время, отметил Грабский.

Покрытие российских дронов-камикадзе "Шахед" ядовитыми веществами не имеет смысла. В то же время опасность могут представлять именно капсулы с ядом, заявил военный эксперт Сергей Грабский.

"Наносить на "Шахед" ядовитое вещество – это откровенный бред, даже с технологической точки зрения. Ядовитые вещества имеют такую специфику, что они распадаются через определенное время, поэтому в этом нет никакого смысла", – акцентировал он в эфире "Новини.Live"

При этом Грабский подчеркнул, что россияне вполне могли оснастить дроны капсулами с ядовитым веществом. Однако пока речь идет о единичных случаях.

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"Противодействовать этому очень просто: если вы что-то увидели, вы останавливаетесь, не подходите и информируете соответствующие службы. Не надо проявлять заинтересованность. Это серьезно уменьшает угрозу", – добавил эксперт.

Дроны с ядом

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские оккупационные войска начали бить по Украине дронами-камикадзе, снаряженными ядовитыми веществами. Отмечалось, что в одном из БпЛА нашли капсулу с иритантом ("CS") – высокотоксичным концентрированным боевым веществом раздражающего действия.

Кроме того, глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин также рассказал, что россияне оснастили несколько своих дронов-камикадзе капсулами с концентрированным газом-иритантом. Вражеские БПЛА были сбиты Силами обороны Украины, поэтому они не попали в места массового скопления людей.

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