Они попытались выставить "ура-победу" из провальной видеозаписи.

Российские пропагандисты вчера ликовали: они тиражировали видео, на котором якобы зафиксировано уничтожение ракеты Storm Shadow. Но, как отметил в своем Телеграмм-канале военный эксперт Александр Коваленко, ни о каком уничтожении здесь говорить не приходится.

Эксперт показал видео редкой боевой работы ЗРПК "Панцирь-С1". "Публиковали с заголовками "уничтожение ракеты Storm Shadow"... Но есть нюанс. Ракета Storm Shadow не была уничтожена", - подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что на записи действительно виден "захват" цели - Storm Shadow, но затем ракета начинает пикировать и успешно поражает свою цель. "Это яркий пример того, как системы Storm Shadow делают из нее летающий РЭБ, противодействия которому у российской армии нет", - заявил военный эксперт.

То есть пропагандисты попытались выставить "ура-победу" из провального видео. И еще раз указали на неполноценность своих ЗРПК "Панцирь-С1", дефектность которых подтвердилась в Сирии и Ливии, а в Украине достигла апогея.

Как оккупанты уничтожили муляж танка Leopard 2

Ранее украинский военный и журналист Александр Афанасьев показал видео с уничтоженным оккупантами деревянным муляжом танка Leopard 2, который, вероятно, ВСУ использовали в качестве приманки.

На кадрах Афанасьев не мог сдержать смеха и назвал оккупантов недалекими. Также боец не исключает, что это видео уничтожения "танка" в РФ покажут как очередную победу.

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