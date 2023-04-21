Больше всего пострадали от перебоев с поставками ВВС Индии, которые зависят от российского парка истребителей и вертолетов.

Российские поставки военных грузов в Индию прекратились, поскольку страны пытаются найти механизм оплаты, не нарушающий санкции США. Россия является крупнейшим поставщиком оружия для Индии.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индийских официальных лиц, осведомленных в этом вопросе. По их словам, Индия уже год не может перечислить платежи за оружие на сумму более $2 миллиардов.

В свою очередь, Россия прекратила предоставление кредита суммой около $10 миллиардов на поставки запчастей, а также на две батареи системы противоракетной обороны С-400, которые ещеf не были доставлены.

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По словам чиновников, Индия не может оплатить счет в долларах США из-за опасений по поводу вторичных санкций, в то время как Россия по-прежнему не желает принимать рупии из-за волатильности обменного курса. Нью-Дели также не хочет совершать оплату в российских рублях.

Одним из возможных решений было бы использование евро и дирхамов (валюта ОАЭ, - УНИАН). Эти валюты используются для оплаты индийского импорта российской нефти со скидкой, сказал высокопоставленный индийский правительственный чиновник. Однако использование этих валют для оплаты оружия может вызвать больше внимания со стороны США, чем из-за нефти, а также увеличить расходы из-за неблагоприятного обменного курса для Индии.

По словам одного из чиновников, еще один обсуждаемый вариант - это механизм бартера для России.

По словам источников Bloomberg, больше всего пострадали от перебоев с поставками ВВС Индии, которые зависят от российского парка истребителей и вертолетов.

Российское оружие в Индии - что известно

Россия остается крупнейшим поставщиком военной техники в Индию, хотя за последние пять лет закупки сократились на 19% из-за санкций и усиления конкуренции со стороны других стран-производителей.

В настоящее время Индия эксплуатирует более 250 истребителей Су-30МКИ российского производства, семь подводных лодок класса "Кило" и более 1200 танков Т-90. Все они будут находится в эксплуатации еще 10 лет и нуждаются в запчастях. Три из пяти систем противоракетной обороны С-400 уже поставлены в Индию.

Как сообщал УНИАН, Россия из-за войны в Украине сорвала контракт на поставку Индии систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" и запчастей для российских боевых самолетов. РФ должна была поставить в Индию в 2024 году еще два дивизиона С-400, однако, это будет отложено на неизвестный срок.

Соглашение суммой в $5,43 миллиарда между Индией и Россией на поставку пяти дивизионов ЗРК С-400 было подписано в 2018 году, а поставки должны были быть завершены к середине 2024 года. В 2021 году США призвали Индию отказаться от покупки С-400, и пригрозили возможным введением санкций.

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