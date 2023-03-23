Россия должна была поставить в Индию в 2024 году еще два дивизиона С-400, однако, это будет отложено на неизвестный срок.

Россия из-за войны в Украине сорвала контракт на поставку Индии систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" и запчастей для российских боевых самолетов.

Об этом пишет Economic Times. Поскольку военные поставки из России столкнулись с препятствиями из-за войны в Украине, Военно-воздушные силы Индии резко сократили свои прогнозируемые расходы на закупки на 2024 финансовый год.

"Есть крупный проект... где поставки были остановлены из-за продолжающейся войны. Итак, в этом году у нас была крупная поставка, которая не состоится. Они сообщили нам в письменном виде, что не могут доставить его. Поэтому большая часть проекта была сокращена", - сказал представитель ВВС Индии комитету парламента по обороне.

Отмечается, что Россия должна была поставить в Индию в 2024 году еще два дивизиона С-400, однако, это будет отложено на неизвестный срок.

Сделка с Россией на поставку пяти дивизионов С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов была подписана Индией в 2018 году, а поставки должны быть завершены к середине 2024 года.

Российские С-400 - что известно

Как сообщал УНИАН, в 2021 году США призвали Индию отказаться от покупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400, и пригрозили возможным введением санкций.

Также российская зенитно-ракетная система уже осложнила отношения США и Турции. Вашингтон ввел санкции против Анкары и запретил ей получать истребители F-35 после того, как Анкара приобрела ЗРК С-400 в 2017 году.

Недавно в Турции заявили, что им могут больше не понадобиться российские зенитно-ракетные комплексы С-400 для защиты своей территории. Анкара работает над созданием собственной системы противоракетной обороны Siper.

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