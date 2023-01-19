Россия начала "дотягиваться" ракетами из зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 даже до Киева. И сбивание ракет к этим комплексам, которые падают по баллистической траектории, уже давно является очень важной задачей украинского ПВО. Однако очень сложной.

Дело в том, что комплексы С-300 и комплексы С-400, в первую очередь, являются комплексами противовоздушной обороны. Они сконструированы для уничтожения ракет, а не для обстрелов целей на земле. Однако россияне могут их перенастраивать ради того, чтобы наносить удары по "земле". А главное негативное влияние на характеристики такого комплекса в том, что во время перенастройки значительно ухудшается точность.

Их вообще нельзя использовать как высокоточное оружие, если цель, например, не подсветлять и не осуществлять наведение ракеты вблизи объекта уничтожения. Разве что для этого должен работать корректировщик: человек или БПЛА. Впрочем, в РФ нет корректировщика в большинстве случаев. То есть они используют эти ракетные комплексы банально для осуществления террористических актов-обстрелов наших городов, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства украинских граждан.

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На сегодня доподлинно неизвестно, какой именно зенитно-ракетный комплекс малого, среднего или большого радиуса действия может быть наиболее эффективным именно против этого оружия. Наша ПВО против этих ракет С-400 бессильна. К сожалению, в большинстве случаев их невозможно сбить.

Ни одна установка Patriot не сбивала ракеты к С-400

Сейчас много разговоров о том, что эффективными против ракет С-400 должны были бы быть ЗРК Patriot. Однако доказательств этому нет, ведь ни одна установка Patriot не сбивала ракеты к С-400 – просто не было такого опыта. Да и вообще западные образцы ПВО на самом деле не сбивали такие ракеты. То есть будет интересно проанализировать, насколько эффективно будет ЗРК Patriot против ракет С-400. И, возможно, более эффективно именно против таких угроз будут работать комплексы SAMP-T?

Конечно, если у нас будет больше ЗРК Patriot и SAMP-T — это только усилит эффективность нашей ПВО в целом. Но узкоспециализированной информации именно в отношении российских ракет, которые она выпускает по Украине с С-400 действительно, недостаточно…

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на днях заявил, что лучшим способом противодействия ракетам ЗРК С-300 и С-400, которые россияне подтягивают к украинским границам, является уничтожение самих пусковых установок непосредственно на позициях. И я абсолютно с этим согласен. Украина уже сегодня может эффективно уничтожать эти комплексы. Ведь они должны подъезжать и занимать позицию непосредственно вблизи границы с Украиной, чтобы осуществить пуск. Таким образом, в настоящее время эти ЗРК находятся в радиусе поражения как нашей реактивной артиллерии, так и других средств противодействия.

Комплексы С-300 и С-400 - это террористический тип оружия

Украина сегодня имеет полное юридическое право воспринимать как вражеские объекты все комплексы С-300 и С-400 вблизи нашей границы. Ведь нельзя квалифицировать эти ЗРК ПВО как средства обороны (так их принято квалифицировать во всем мире), потому что Россия перенастроила эти комплексы как наступательный тип вооружения. Я бы даже сказал, что это - террористический тип оружия. И его стоит воспринимать именно как угрозу, которая слишком близко подошла к нашим границам.

Сами по себе ЗРК С-300 и С-400 очень уязвимы: для детонации оснащенного ракетами ЗРК достаточно небольшого боеприпаса. Комплексы С-400 настроены на уничтожение больших ракет или истребителей, но не "видят" и не сбивают малогабаритные объекты. Поэтому небольшие БПЛА против них - идеальное оружие.

На мой взгляд, мы должны их уничтожать даже тогда, когда они не находятся в боевом режиме: "Стоит - уничтожить". И, понятно, что для ударов по территории России нужно принять официальное решение на уровне руководства страны.

На самом деле Украина уже давно имела право сделать заявление о том, что будет обороняться, когда видит угрозу вблизи своей границы. Однако я понимаю, почему такое заявление еще не было сделано. Мы стараемся продемонстрировать, что не имеем каких-то агрессивных взглядов в сторону Российской Федерации. Хотя военные эксперты часто поддерживают идею нанесения ударов по военным объектам России и Беларуси.

Наверняка теперь, после трагических событий в Днепре, Украина уже должна поднимать этот вопрос, чтобы международные партнеры не удивлялись в будущем. Поэтому, скорее всего, мы в конце концов начнем реализовывать такие операции.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"