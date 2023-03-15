Анкара работает над созданием собственной системы противоракетной обороны Siper.

Турции могут больше не понадобиться российские зенитно-ракетные комплексы С-400 для защиты своей территории, поскольку вооружение ее собственного производства все чаще берет эту роль на себя.

Об этом заявил глава турецкой оборонной компании Aselsan Халук Горгун, пишет Bloomberg. По его словам, Турция работает над созданием собственной системы противоракетной обороны Siper, которая в ходе испытаний поразила цели на расстоянии 100 километров.

"Мы делаем системы ПВО. Нам не нужны ни С-300, ни С-400. Мы устраняем необходимость в них. Это наш долг", - сказал Горгун.

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Компания Aselsan участвует в большинстве амбициозных проектов оборонной промышленности Турции, которые варьируются от беспилотников до истребителей и военных кораблей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится к все более напористой внешней политике, подкрепленной отечественной военной мощью.

Санкции против Турции из-за российских С-400

Анкара годами жаловалась на то, что не может получить оборонное оборудование от западных партнеров. Сюда входят системы противоракетной обороны, а также танковые двигатели, боевые самолеты, беспилотники и вертолеты.

США ввели санкции против Турции и запретили ей работать над созданием и получать самолеты-невидимки F-35 корпорации Lockheed Martin после того, как Анкара приобрела ЗРК С-400 у Москвы в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.

Турция призывает США отменить санкции, а Конгресс - одобрить продажу истребителей F-16. Администрация Байдена поддержала продажу F-16, считая эту сделку важной для оперативной совместимости НАТО и национальных интересов США, но препятствия остаются.

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