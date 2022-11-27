В этой великой войне малые квадрокоптеры стали максимально эффективными, потому что дроном можно ближе подлететь к позициям врага.

Эту войну уже окрестили "войной дронов". От серьезных "камикадзе" до простейших квадрокоптеров, оснащенных боеприпасами, — все это применяется на фронте и украинскими войсками.

Как говорится в сюжете ТСН, на Харьковщине подразделение аэроразведки "крошит" и пехоту, и технику оккупантов с помощью обычных квадрокоптеров Mavic. Насколько они эффективны и как донимают врага, узнали журналисты.

Бойцы рассказывают, что из-за туманной погоды дронам "Мавикам" приходится летать очень низко, чтобы что-то "разглядеть". Так они становятся заметнее для врага, так что один коптер россияне уже прострелили, но он прилетел обратно.

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Есть еще одна хорошая опция таких квадрокоптеров: они не только видят врага на большом расстоянии, но и доставляют неприятные подарки оккупантам прямо в их окопы - к дрону прикрепляют боеприпас.

В этой великой войне малые квадрокоптеры стали максимально эффективными, потому что дрон может ближе подлететь и прицельно попасть, а сам пилот в относительной безопасности. Кроме того, "Мавик" все "видит" и в темноте.

Волонтеры передали защитникам дроны "Каратель"

Волонтеры собрали 7 миллионов гривень и закупили 4 комплекса беспилотников. Три "Панишера" уже удачно выполняют задания по уничтожению врагов.

Такой беспилотник (его еще называют "Каратель") летит низко, чтобы его не увидели "глаза" вражеской ПВО, но заряд может на себе нести значительно больший, чем другие беспилотники.

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