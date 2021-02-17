В 2020 году Россия продолжала наращивание и модернизацию вооруженных сил на западном направлении.
Читайте такжеForbes: Ядерные бомбардировщики России отрабатывают удар по Исландии
Как сообщает ERR, об этом говорится в ежегодном отчете Департамента внешней разведки Эстонии (Välisluureamet/VLA). По оценке разведчиков, , нет никаких признаков изменения Россией своей долгосрочной стратегии - наращивать готовность к полномасштабному противостоянию с НАТО.
Отмечается. что в течение прошлого года в российской армии развивалась эпидемия коронавируса, хотя ее и скрывали от общественности. Зараженные и умершие были в том числе и среди высшего командного состава ВС РФ. Тем не менее, это не сказалось на общем развитии и потенциале российских войск.
На протяжении года РФ продолжила формирование новых дивизий, а также модернизацию и развертывание ракетных вооружений на западном направлении.
По информации VLA, в Калининградской области в 2019 году был создан новый танковый полк, а в прошлом году - новая мотострелковая дивизия, которая стала уже шестой по счету дивизией за семь лет, созданной Россией на западном направлении.
Параллельно идет развертывание на побережье Финского залива ракетных систем береговой обороны "Бал" с дальностью действия 120 км.
Большое внимание Россия уделяет реформе воздушно-десантных войск (ВДВ), которые должны быть готовы как к локальным конфликтам, так и к полномасштабной войне.
До сегодня вооруженные силы РФ считали своим краеугольным камнем превосходство в ракетных системах ближней и средней дальности и полное превосходство по тактическим ядерным боеголовкам, но после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) российское руководство начало беспокоиться о сохранении этого превосходства.
Москва пытается не допустить размещения американского ракетного вооружения в Европе и связанного с этим паритета сил.
«Российское руководство по-прежнему обеспокоено инфраструктурой американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Европе, поскольку, по мнению России, противоракетная оборона мешает ей угрожать НАТО ядерным нападением", - говорится в отчете.
Несмотря на внешнеполитические декларации о противоположном, Россия в прошлом году продолжала проводить в прежнем объеме учения и разведывательные полеты в Западном военном округе. В этом году также ожидается проведение очередных крупных учений на европейском направлении "Запад 2021", на которых, как правило, отрабатывается война с НАТО в регионе Балтийского моря.
По оценке VLA, учения "Запад" в этом году могут пройти в новой обстановке с учетом ситуации в Беларуси и возможного участия в них Китая. При этом разведчики отмечают, что Беларусь на сегодня можно назвать "Белорусским военным округом" России.
Больше новостей по теме
- Россия установила в оккупированном Крыму ракетный комплекс "Бастион"
- Bloomberg: Угроза ядерной катастрофы растет
- Госдеп: Соединенные Штаты готовы предоставить Украине летальное оружие
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram