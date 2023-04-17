По словам представителя Воздушных сил ВСУ, неясно, насколько эффективно россияне смогут реализовать планы по производству ракет Х-50 в условиях санкций.

Российские захватчики будут использовать для обстрелов Украины все, что будет под рукой. В частности, они хотят переделать все бомбы свободного падения на "крылатые бомбы", чтобы увеличить им дальность поражения.

Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил спикер воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона. По его словам, россияне поднимают старые проекты, в частности - ракеты Х-50.

"Раньше проект Х-50 был отложен как нецелесообразный, потому что у них была ракета лучше - Х-101. Им очень нужно восстанавливать запас дальнобойного высокоточного оружия, а Х-50 - это такая же ракета по характеристикам, как Х-101 или "Калибр", которая может лететь довольно далеко и доставать в любую точку Украины", - рассказал Игнат.

Он добавил, что неясно, насколько эффективно россияне смогут реализовать свои желания по восстановлению ракет Х-50, тем более в условиях санкций.

Также российские захватчики наращивают производство разведывательных и ударных беспилотников.

"Противник наращивает производство БПЛА, так как за этим будущее. Это как разведывательные, так и ударные дроны. Перепрофилированы некоторые производства на воплощение этой мечты", - отметил Игнат.

Ракетные удары россиян

Как сообщал УНИАН, ранее замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что Россия планирует запустить серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50 в июне. Это должно дать Кремлю возможность осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны.

16 апреля Юрий Игнат сообщил, что сейчас россияне изменили тактику обстрелов, и вместо массированных ракетных ударов по всей территории Украины, они бьют по отдельным регионам ракетами и управляемыми авиабомбами.

По словам Игната, ракеты Х-50 будут доступны к сбитию нашими силами ПВО. Это дозвуковые крылатые ракеты, и их РФ уже применяла во время массированных атак на объекты критической инфраструктуры.

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