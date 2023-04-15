На праздники Россия может прибегнуть к новому массированному ракетному обстрелу.

Накануне Генштаб подтвердил возобновление Россией производства ракет Х-50 в июне этого года. Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат, в свою очередь, отметил, что эти ракеты будут доступны к сбитию нашими силами ПВО.

Игнат в эфире телемарафона напомнил, что Х-50 - это дозвуковые крылатые ракеты, их РФ уже применяла во время массированных атак на объекты критической инфраструктуры.

"Эта ракета по тактико-техническим характеристикам подобна тем ракетам, которые Россия выпускает с самолетов Ту-95, к ракете Х-101", - рассказал спикер ВВС.

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Игнат отметил, что и Х-50, и "Калибры" россияне до сих пор имеют возможность выпускать серийно, несмотря на введенные санкции. "Эти ракеты Х - 50 будут тоже доступны к сбитию (ПВО)", - добавил Игнат.

Производство Х-50 и угроза новых ударов РФ - что известно

Еще 13 апреля Генштаб ВСУ сообщал о намерениях оккупантов развернуть серийное производство крылатых ракет Х-50. Вероятно, враг планирует новую кампанию массированных ракетных ударов по Украине, заметили в командовании.

По украинским данным, с начала полномасштабной фазы войны Россия потратила уже около половины своих зенитных ракет дальнего радиуса действия - не менее 8 тысяч.

Аналитик Александр Коваленко отметил, что в РФ массово выпускается не только Х-50, но и Х-101, Х-59, х-31, Х-38, КРМБ "Калибр" и другие. Общий показатель пополнения боекомплекта у них составляет 2-5 ракет той или иной номенклатуры в сутки.

Коваленко пояснил, что в зависимости от поставок контрабандных запчастей, объемы производства могут составлять от 60 до 150 ракет в месяц.

Уже более месяца Россия не осуществляет массированных атак по Украине, однако, по мнению экспертов и военного командования, на праздники, в частности на Пасху, стоит ждать "сюрпризов" от врага в виде новых ракетных ударов. Украинцев призывают готовиться к такому варианту, быть бдительными, беречь себя и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

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