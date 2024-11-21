Военный аналитик отмечает, что практического смысла в использовании стратегической баллистики нет.

Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, но маловероятно, что это будет повторяться часто, поскольку такого оружия у россиян крайне мало. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Я не думаю, что Россия будет "кошмарить", потому что если других ракет у них сотни, то межконтинентальных - десятки. Стоимость такой ракеты просто бешеная - от 50 млн одна ракета. А взрывчатки она может нести не больше, чем три вместе взятые "Искандеры", - сказал он.

По мнению Романенко, Кремль пошел на применение дефицитной межконтинентальной ракеты исключительно для психологического давления на украинцев.

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"Как по Днепру пишут, что ударила ракета вообще без взрывчатки. То есть это может быть ИПСО, способ психологического давления", - отметил эксперт.

При этом Романенко скептически отнесся к слухам о том, что Россия за последние десятилетия могла накопить арсенал из более 500 межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, такие подсчеты, вероятно, включают ракеты для подводных лодок.

"Ну, на Каспии подводных лодок нет. Они находятся на Тихоокеанском флоте, которые хоть и могут сюда прилететь, но это вообще идиотизм. Если учитывать флотские ракеты, то такое количество может быть у россиян", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что россиянам нет смысла использовать ракеты большой дальности, когда они имеют огромное количество обычных оперативно-тактических ракет малой дальности.

"Я не понимаю, для чего. Чтобы увеличить количество или показать, что мы не можем их поражать. Да, мы не имеем комплексов, которые способны их поражать, мы действительно против них безоружны. Но все же меняется, вы понимаете. Если пошла такая история, то может американцы дадут нам такой комплекс THAAD", - добавил Романенко.

Российский удар по Днепру

Как писал УНИАН, сегодня утром Россия нанесла ракетный удар по Днепру. По данным Воздушных сил ВСУ, были использованы ракеты нескольких типов. В частности враг запустил одну межконтинентальную баллистическую ракету, тип которой украинские военные не назвали.

Под вечер Владимир Путин сообщил, что удар был нанесен ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой".

Военные эксперты предполагают, что "Арешником", о котором до сих пор никто не слышал, диктатор обозвал известную ракетную систему РС-26 "Рубеж".

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