В Вашингтоне считают, что это была не самая мощная ракета, которой россияне били по Украине за последние годы.

США заранее знали, что Россия готовится ударить по Украине стратегической ракетой, и предупредили об этом Киев и правительства других стран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам собеседника, для удара по Днепру россияне использовали "экспериментальную" баллистическую ракету средней дальности. Он добавил, что Россия, вероятно, имеет лишь "горстку этих экспериментальных ракет".

Кроме того, чиновник отметил, что Украина уже выдержала "бесчисленное количество атак" со стороны России, в том числе ракетами со "значительно большими боеголовками", чем в ракете, которой россияне сегодня ударили по Днепру.

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Россия ударила по Украине стратегической ракетой

Как писал УНИАН, вчера в украинском информационном пространстве распространилась информация о том, что Россия якобы готовится нанести удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Одновременно ряд иностранных посольств в Киеве заявили о приостановке своей работы из-за угрозы российского обстрела.

Украинские власти не сделали никаких предупреждений для населения об угрозе применения Россией межконтинентальных баллистических ракет, ограничившись стандартным призывом прислушиваться к воздушным тревогам, которые уже стали привычными для большинства украинцев. А в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что "информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает".

А уже сегодня утром Россия нанесла удар по Днепру ракетами нескольких типов. Среди них была и межконтинентальная баллистическая ракета. До сих пор против Украины такое оружие не применяли. В Воздушных силах заверили, что этот удар не имел существенных последствий.

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