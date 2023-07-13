Он способен выпускать восемь ракет "Калибр", но на испытаниях не выпустил ни одного снаряда.

Российские пропагандистские ресурсы объявили о планах врага наносить удары по Украине из новопостроенного малого ракетного корабля "Циклон".

Спикер Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона уточнил, что это судно дважды не прошло необходимые испытания.

По данным росСМИ, "Циклон" имеет на борту установки для пуска восьми крылатых ракет типа "Калибр". Это якобы первый за последние 25 лет военный корабль, который "прошел на керченском судостроительном заводе полный цикл строительства, включая комплекс испытаний".

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Плетенчук рассказал, что Россия пыталась провести испытания "Циклона" в 2021 и в 2022 годах, однако безуспешно.

"Но они ставят его в строй. Потому что им нужна картинка, что они что-то запустили, что-то возродили, пополнили свой флот. Однако корабль, основной задачей которого является запуск крылатых ракет, ни одного пуска крылатых ракет не осуществил", – добавил он.

Потери Черноморского флота - данные

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 18 единиц российских плавсредств, среди которых боевые корабли и катера.

Одна из масштабных операций была осуществлена в октябре 2022-го, когда в результате атаки неизвестных морских беспилотников были повреждены по меньшей мере три корабля в Севастопольской бухте.

В то же время самой дорогой и мощной потерей для россиян (до 700 миллионов долларов) оказался крейсер и флагман ЧФ РФ "Москва".

По данным СМИ, Черноморский флот РФ потерял в войне с Украиной 15% своего боевого состава. При этом в апреле сообщалось, что флагман Северного флота РФ тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" могут списать из-за того, что его модернизация потребует неоправданно высоких затрат.

В мае этого года стало известно, что неизвестные надводные дроны, предположительно, таки подбили корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечал, что роль Черноморского флота России на 70% сведена на нет.

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